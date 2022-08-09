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Главный тренер по дзюдо оценил выступление сборной Казахстана на чемпионате Азии

Чемпионат Азии по дзюдо Фото: НОК РК
В столице завершился чемпионат Азии по дзюдо. Мужская сборная Казахстана завершила соревнования с одной золотой, одной серебряной и тремя бронзовыми медалями. Главный тренер Нурбол Сулейменов подвел итоги соревнований и поделился планами на будущее, передает Zakon.kz.

Нурлан Сулейменов работает со сборной Казахстана по дзюдо всего три месяца. Однако отмечает, что за короткое время команда успела проявить себя.

Я думаю, что чемпионат Азии был успешным. Честно говоря, сборная сделала все возможное на этом чемпионате. У себя дома, в Казахстане, так как ответственность перед болельщиками была большая, юные дзюдоисты, вступившие в сборную, продемонстрировали готовность защищать честь страны во взрослом составе. В свою очередь, старшее поколение тоже показало высокий уровень. Спортсмены, которые поменяли вес, также показали соответствующие результаты. Главный тренер Нурлан Сулейменов

Говоря об ошибках, главный тренер отметил, что предстоит поработать над ними, чтобы на Чемпионате мира, который пройдет через три месяца, выступить успешно.

Посмотрим и проанализируем выступления наших спортсменов в этой гонке. Будем работать и дальше, не останавливаясь. Нурлан Сулейменов

Помимо Сулейменова, к работе с командой присоединились Ксавье Монденкс и Стефан Трено — эти два специалиста, приехавшие в Казахстан, ранее работали тренерами сборной Франции по дзюдо. 

С 4 по 7 августа в Нур-Султане прошел чемпионат Азии. Казахстан занял четвертое место в общекомандном зачете.

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