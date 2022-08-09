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В Нур-Султане 5-летняя девочка упала с 10-го этажа и выжила

девочка падение Нур-Султан спасение Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане 31 июля с 10-го этажа жилого дома по проспекту Кабанбай батыра упала девочка 2017 года рождения. Ее спас сосед, сообщает Zakon.kz.
Мужчина 1988 года рождения, проживающий в этом же доме, попытался поймать ребенка в момент падения, тем самым смягчив удар. Пресс-служба ДЧС Нур-Султана

Как уточнили в ведомстве, ДЧС столицы пригласил 34-летнего Талгата Абдиханулы на награждение. Однако мужчина отказался, поскольку состояние ребенка тяжелое.

В свою очередь в Управлении общественного здравоохранения города сообщили, что ребенок находится на стационарном лечении в отделении нейрохирургии.

Во время падения девочка получила различные травмы. Общее состояние ребенка на данный момент тяжелое. Лечение и обследование ребенок получает в полном объеме, – говорится в сообщении.

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Анастасия Московчук
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