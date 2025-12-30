В Таиланде женщина упала с 25-го этажа и выжила

В Таиланде женщина упала с 25-го этажа жилого комплекса после ссоры с мужем, но ей удалось выжить, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Thaiger, инцидент произошел в Паттайе рано утром. Спасателей вызвали соседи, рассказав, что женщина упала с большой высоты.

Когда прибыли сотрудники экстренных служб, они обнаружили 26-летнюю пострадавшую на краю бассейна. К удивлению спасателей, женщина была жива, хотя и получила тяжелейшие травмы.

Пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии.

Соседи рассказали полиции, что пострадавшую зовут Альварадо. Она жила на 25-м этаже с мужем-иностранцем, имя и гражданство которого не раскрываются. Перед падением между супругами произошла шумная ссора, которую слышали жители соседних квартир. Полиция пытается выяснить, случайно ли Альварадо выпала из окна или этому поспособствовал ее муж.

Спасатели считают, что избежать смерти тайке мог помочь сильный ветер, который подхватил ее и несколько смягчил падение. Мужа пострадавшей задержали до выяснения всех обстоятельств случившегося.

