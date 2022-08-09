Озеро Иссык-Куль сняли на видео из космоса

Российский космонавт-испытатель «Роскосмоса», бортинженер МКС Олег Артемьев снял на видео кыргызское высокогорное озеро Иссык-Куль из космоса, сообщает Zakon.kz.

Наконец-то удалось запечатлеть на видео озеро Иссык-Куль во всей красе! Невероятное зрелище, согласны? – обратился к подписчикам космонавт.

Иссык-Куль часто называют жемчужиной Кыргызстана. Оно входит в 30 крупнейших по площади озер мира и занимает седьмое место в списке самых глубоких озер, отметил космонавт-испытатель.