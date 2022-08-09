Озеро Иссык-Куль сняли на видео из космоса
Фото: pixabay
Российский космонавт-испытатель «Роскосмоса», бортинженер МКС Олег Артемьев снял на видео кыргызское высокогорное озеро Иссык-Куль из космоса, сообщает Zakon.kz.
Наконец-то удалось запечатлеть на видео озеро Иссык-Куль во всей красе! Невероятное зрелище, согласны? – обратился к подписчикам космонавт.
Иссык-Куль часто называют жемчужиной Кыргызстана. Оно входит в 30 крупнейших по площади озер мира и занимает седьмое место в списке самых глубоких озер, отметил космонавт-испытатель.
Бессточное озеро расположено в северо-восточной части Кыргызстана, между хребтами Северного Тянь-Шаня: Кюнгёй-Ала-Тоо и Терскей Ала-Тоо на высоте 1608 м над уровнем моря.
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