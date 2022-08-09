Рабочий погиб на разрезе «Восточный» в Экибастузе
Фото: erg.kz
Трагедия произошла около 11:35. Погибшему электромеханику циклично-поточного вскрышного участка было 42 года, передает Zakon.kz.
9 августа на разрезе «Восточный» АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» при производстве работ на обводном барабане произошел несчастный случай со смертельным исходом с механиком циклично-поточного вскрышного участка 1980 года рождения, – рассказали в компании.
Пострадавший скончался на месте от полученных травм.
Обстоятельства несчастного случая расследуют в областном управлении труда.
Компания выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего. А также заявила о том, что окажет им необходимую помощь.
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