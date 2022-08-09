Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Рабочий погиб на разрезе «Восточный» в Экибастузе

техника Фото: erg.kz
Трагедия произошла около 11:35. Погибшему электромеханику циклично-поточного вскрышного участка было 42 года, передает Zakon.kz.
9 августа на разрезе «Восточный» АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» при производстве работ на обводном барабане произошел несчастный случай со смертельным исходом с механиком циклично-поточного вскрышного участка ​ 1980 года рождения, – рассказали в компании.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Обстоятельства несчастного случая расследуют в областном управлении труда.

Компания выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего. А также заявила о том, что окажет им необходимую помощь.

Читайте также

Пропавшего англичанина нашли в алматинских горах

Землетрясение произошло недалеко от Алматы

Парня подозревают в попытке кражи металлических оградок с кладбища в Экибастузе

Елена Беляева
Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
гороскоп траты транжиры
Пятерка главных транжир по знаку зодиака
Казахстанские солдаты
В Казахстане служат парни из аулов, звезды от армии бегут – экспертное мнение
Две улицы в Алматы частично станут односторонними
Две улицы частично станут односторонними в Алматы
курсы валют
Курсы валют на 9 августа в обменных пунктах Казахстана
Убийство женщины с детьми в Алматы
Убийство женщины с детьми в Алматы: соседи слышали крики
Какими будут требования к школьной форме в новом учебном году в Казахстане
Какими будут требования к школьной форме в новом учебном году в Казахстане
учащиеся вузов
Студентам в Казахстане повысят стипендии
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления