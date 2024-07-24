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В Атырау погиб 27-летний рабочий

рабочий погиб в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 20:53 Фото: Zakon.kz
24 июля в гараже одного из ТОО произошла трагедия – при ремонте иномарки погиб 27-летний рабочий, передает корреспондент Zakon.kz.

Факт гибели мужчины подтвердили в Департаменте полиции Атырауской области.

"По факту смерти рабочего одного из учреждений города Атырау зарегистрировано и расследуется уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – рассказала пресс-секретарь ДП Атырауской области Мейрим Ердаулет.

В полиции отказались рассказать подробнее, ссылаясь на тайну следствия.

Ранее сообщалось, что шахтер погиб в Костанайской области.

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