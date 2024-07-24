В Атырау погиб 27-летний рабочий
Фото: Zakon.kz
24 июля в гараже одного из ТОО произошла трагедия – при ремонте иномарки погиб 27-летний рабочий, передает корреспондент Zakon.kz.
Факт гибели мужчины подтвердили в Департаменте полиции Атырауской области.
"По факту смерти рабочего одного из учреждений города Атырау зарегистрировано и расследуется уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза", – рассказала пресс-секретарь ДП Атырауской области Мейрим Ердаулет.
В полиции отказались рассказать подробнее, ссылаясь на тайну следствия.
Ранее сообщалось, что шахтер погиб в Костанайской области.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript