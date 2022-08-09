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Ситуация в Украине: Зеленский призвал ЕС запретить въезд россиянам, Киев получил первую партию турецких бронемашин

Вечер Фото: pixabay
Офис генпрокурора Украины заявил, что ведет расследование по факту организации референдума о вхождении Запорожской области в состав России, передает Zakon.kz.

  • Владимир Зеленский призвал западные страны запретить въезд всем без исключения россиянам. Они должны «жить в своем собственном мире, пока они не изменят свою философию», – заявил он в интервью The Washington Post.

  • Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает необходимым запретить выдачу гражданам России туристических виз в страны Евросоюза.

  • Песков о возможности встречи Путина и Зеленского на G20: пока предпосылок для такой встречи нет.

  • В ЕС вступили в силу новые правила по сокращению потребления газа на 15%.

  • Памятник, установленный в 1945 году в честь Красной армии, был демонтирован во вторник в городе Мальборк. Процесс сноса транслировало Польское телевидение.

  • Взрывы прогремели в Новофедоровке. По словам мэра Крыма, пострадавших нет, ситуация под контролем.

  • Украина получила первую партию из 50 турецких бронемашин Kirpi, сообщил депутат правящей партии «Слуга народа».

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Россия Ситуация в Украине Европейский Союз Зеленский Владимир Крым
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