Ситуация в Украине: Зеленский призвал ЕС запретить въезд россиянам, Киев получил первую партию турецких бронемашин

Владимир Зеленский призвал западные страны запретить въезд всем без исключения россиянам. Они должны «жить в своем собственном мире, пока они не изменят свою философию», – заявил он в интервью The Washington Post.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает необходимым запретить выдачу гражданам России туристических виз в страны Евросоюза.

Песков о возможности встречи Путина и Зеленского на G20: пока предпосылок для такой встречи нет.

В ЕС вступили в силу новые правила по сокращению потребления газа на 15%.

Памятник, установленный в 1945 году в честь Красной армии, был демонтирован во вторник в городе Мальборк. Процесс сноса транслировало Польское телевидение.

Взрывы прогремели в Новофедоровке. По словам мэра Крыма, пострадавших нет, ситуация под контролем.