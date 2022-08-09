Ситуация в Украине: Зеленский призвал ЕС запретить въезд россиянам, Киев получил первую партию турецких бронемашин
Владимир Зеленский призвал западные страны запретить въезд всем без исключения россиянам. Они должны «жить в своем собственном мире, пока они не изменят свою философию», – заявил он в интервью The Washington Post.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает необходимым запретить выдачу гражданам России туристических виз в страны Евросоюза.
Песков о возможности встречи Путина и Зеленского на G20: пока предпосылок для такой встречи нет.
В ЕС вступили в силу новые правила по сокращению потребления газа на 15%.
Памятник, установленный в 1945 году в честь Красной армии, был демонтирован во вторник в городе Мальборк. Процесс сноса транслировало Польское телевидение.
Взрывы прогремели в Новофедоровке. По словам мэра Крыма, пострадавших нет, ситуация под контролем.
Украина получила первую партию из 50 турецких бронемашин Kirpi, сообщил депутат правящей партии «Слуга народа».