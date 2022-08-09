Испанский темперамент или немецкий класс: как закончится Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Айнтрахтом»

В ночь с 10 на 11 августа пройдет 47-й розыгрыш Суперкубка УЕФА, где встретятся сильнейшие команды Европы – мадридский «Реал» и франкфуртский «Айнтрахт», передает Zakon.kz.

Действующие победители двух самых престижных футбольных турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы – дадут официальный старт новому сезону в еврокубках. Стоит отметить, что команды ранее не встречались друг с другом, даже в товарищеских турнирах.

Напомним, что «Реал Мадрид» в финале Лиги чемпионов обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0, тогда как «Айнтрахт» победил «Рейнджерс» в финале Лиги Европы. Счет составил 1:1 в основное время и 5:4 в серии пенальти. Будет ли дополнительное время в игре испанцев против немцев, оценили аналитики компании 1XBET. Главный спонсор спортивных эмоций считает, что «будет» с коэффициентом возможности в 5.05 и «не будет» – с 1.24.

Мадридцы провели три товарищеские встречи, в которых «сливочные» проиграли «Барселоне» со счетом 0:1, затем в игре против «Америки» сыграли вничью (2:2) и после обыграли «Ювентус» со счетом 2:0. Капитан команды Карим Бензема, видимо, хорошо отдохнул со своей возлюбленной и точно примет участие в игре за Суперкубок УЕФА. То, что нападающий забьет гол в ворота противников, аналитики оценивают в 1.67 коэффициентов, а то, что нет – в 2.07.

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«Айнтрахт» ярко начал сезон, одержав уверенную победу в первом раунде Кубка Германии. В том матче блестяще проявил себя новичок клуба Марио Гетце, перебравшийся в немецкий клуб летом. Компания 1XBET предлагает 8 коэффициентов, что футболист забьет гол в ворота испанцев, и 1.05, что не забьет.

Следующий матч франкфуртцев прошел менее успешно, так как они потерпели поражение в игре против «Баварии». Счет составил 1:6.

Главный спонсор спортивных эмоций считает фаворитом встречи «Реал Мадрид» и предлагает за ее победу 1.482 коэффициентов, в то время как победа «Айнтрахт» оценивается в 7.1. Ничья – в 4.98.

Матч начнется в 01:00 по времени Нур-Султана.

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