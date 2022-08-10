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Сильный смог окутал Атырау

Смог в Атырау причины Фото: пресс-служба премьер-министра
Жители выдвинули версию, что причиной смога является горение камыша в резервате, а также о том, что на АНПЗ произошел выброс, сообщает Zakon.kz.

9 августа в Атырау наблюдался сильный смог. В Департаменте экологии проводят отбор проб воздуха, сообщает Ак Жайык.

Отбор был проведен в районе Пропарки, Химпоселка, на очистных сооружениях в правой части города. Горожане выдвигают версию, что причиной смога является горение камыша в резервате, а также о том, что на АНПЗ произошел выброс.

В свою очередь в пресс-службе АНПЗ опровергли информацию о выбросе с завода. Ранее в Facebook появился пост о якобы «облаке газа». Автор публикации призвал закрыть все окна и оставаться дома.

ТОО АНПЗ сообщает, что завод работает в штатном режиме, никаких аварийных ситуаций и тем более выбросов в атмосферу не зафиксировано. Кроме того, сегодняшнее направление ветра – северо-восточное, то есть ветер дует от Атырау, что никак не может повлиять на состояние воздуха в городе.пресс-служба АНПЗ

В пресс-службе завода отметили, что производственный процесс на АНПЗ не может являться причиной смога.

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