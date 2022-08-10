В Алматинской области во время бури погиб солдат-срочник

Солдат-срочник воинской части 5571 из Алматы погиб во время сильной бури в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Нацгвардии, в соответствии с планом боевой подготовки воинской части 5571 в Алматы личный состав первого батальона оперативного назначения находился на полевом выходе в учебном центре воинской части 5574 поселка Жетыген с 8 по 13 августа.

9 августа около 20:55 началась сильная буря со шквальным ветром, в результате чего началось разрушение палаточного городка. Рядовой Шахимов А.Н., помогая своим сослуживцам эвакуироваться в безопасное место, выходя крайним из палатки, получил травму головы от удара металлического каркаса палатки. Пресс-служба Нацгвардии РК

Как отмечено в сообщении, ему незамедлительно была оказана первая медицинская помощь.

Его доставили в городское медицинское учреждение города Конаева. В больнице была констатирована смерть военнослужащего. Своими самоотверженными действиями рядовой спас своих товарищей, но сам получил тяжелую травму головы. Пресс-служба Нацгвардии РК

По уточнению пресс-службы, рядовой Шахимов 2003 года рождения был призван Департаментом по делам обороны Кокшетау Акмолинской области весной 2022 года.