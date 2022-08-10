В каких регионах казахстанцы чаще всего шли на преступления в пьяном виде

По итогам первого полугодия 2022 года в стране задержали 4 тыс. граждан. Они совершили уголовные правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, передает Zakon.kz.

В региональном разрезе больше всего граждан, совершивших уголовные правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, в первом полугодии текущего года наблюдалось среди жителей Восточно-Казахстанской области: 548 человек, годовой рост — на 15,1%, пишет finprom.kz.

В тройке антилидеров также оказались Костанайская (398 человек, минус 17,9%) и Акмолинская (376 человек, плюс 19,7%) области.

Меньше всего нарушителей в состоянии опьянения задержали в Атырауской области: 52 человека — на 36,6% меньше, чем годом ранее.

Чаще всего правонарушения в состоянии алкогольного опьянения относились к главе 6 — «Уголовные правонарушения против собственности»; на них пришлось 41,1% задержанных, или 1,7 тыс. человек. Годовое сокращение составило 10,1%. Здесь основная часть граждан была задержана за кражи: 1,1 тыс. человек.

К «популярным» нарушениям можно также отнести грабеж и неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.

На второй строчке по количеству правонарушителей оказалась глава 1 — «Уголовные правонарушения против личности»; было задержано 1,1 тыс. человек, плюс 0,7% за год.

Большая часть правонарушений в состоянии опьянения здесь пришлась на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и убийство.

Среди антилидеров также оказалась глава 14 — «Транспортные уголовные правонарушения»: 722 человека за полугодие, минус 9,8% за год.

Практически все граждане здесь были задержаны за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения.