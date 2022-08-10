Жара отступает – прогноз погоды в Казахстане на 11-13 августа

Фото: unsplash

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11-13 августа 2022 года. Ожидаются дожди и грозы, сообщает Zakon.kz.

Отрог cеверо-западного антициклона будет оказывать свое влияние на западную, северо-западную половину республики, поэтому в ближайшие сутки здесь ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Северная, центральная, восточная и южная части страны будут под влиянием ложбины южного циклона и атмосферных фронтов, что способствует выпадению осадков. На севере, востоке, юго-востоке ожидаются сильные дожди. Прогремят грозы, возможно выпадение града, шквалистый ветер. РГП «Казгидромет» Основной фон температуры воздуха днем составит: на западе +30...+38°С;

на северо-западе +23...+35°С;

на севере +20...+28°С,

в центре +23...+33°С;

на востоке +18...+28°С;

на юге, юго-востоке страны +23...+35°С, в горных районах +13...+20°С. Читайте также Дожди ожидаются на большей части Казахстана Когда завершат строительство станции метро «Калкаман» в Алматы Дипломат из Саудовской Аравии умер на конференции в Египте

Следите за новостями zakon.kz в: