Жара отступает – прогноз погоды в Казахстане на 11-13 августа
Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11-13 августа 2022 года. Ожидаются дожди и грозы, сообщает Zakon.kz.
Отрог cеверо-западного антициклона будет оказывать свое влияние на западную, северо-западную половину республики, поэтому в ближайшие сутки здесь ожидается преимущественно сухая и солнечная погода.
Северная, центральная, восточная и южная части страны будут под влиянием ложбины южного циклона и атмосферных фронтов, что способствует выпадению осадков. На севере, востоке, юго-востоке ожидаются сильные дожди. Прогремят грозы, возможно выпадение града, шквалистый ветер. РГП «Казгидромет»
Основной фон температуры воздуха днем составит:
на западе +30...+38°С;
на северо-западе +23...+35°С;
на севере +20...+28°С,
в центре +23...+33°С;
на востоке +18...+28°С;
на юге, юго-востоке страны +23...+35°С, в горных районах +13...+20°С.
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