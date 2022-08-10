Имеет ли право работодатель проверять подлинность документов сотрудников

Фото: gov.kz

Предусмотрена ли законодательством обязанность работодателя удостовериться в подлинности предоставляемых ему работником документов при устройстве на работу? Такой вопрос был задан на сайте электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

Вправе ли работодатель проверять подлинность предоставленных документов, направляя соответствующие запросы, без письменного согласия работников? А также несет ли работодатель установленную законом ответственность за предоставление работником фиктивных (поддельных) документов, в частности, дипломов о профильном образовании? – прозвучал вопрос. Как следует из ответа Министерства труда и социальной защиты населения, согласно Трудовому кодексу для заключения трудового договора необходимы следующие документы: удостоверение личности гражданина РК или паспорт (свидетельство о рождении для лиц, не достигших 16-летнего возраста);

вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;

документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или профессиональной подготовки при заключении трудового договора на работу, требующую соответствующих знаний, умений и навыков;

документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж);

документ о прохождении предварительного медицинского освидетельствования (для лиц, обязанных проходить такое освидетельствование в соответствии с настоящим кодексом и иными нормативными правовыми актами РК). Вместе с тем в трудовом законодательстве не предусмотрено право работодателя проверять подлинность предоставленных документов работника. Читайте также Дожди ожидаются на большей части Казахстана Когда завершат строительство станции метро «Калкаман» в Алматы Дипломат из Саудовской Аравии умер на конференции в Египте

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