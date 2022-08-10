Имеет ли право работодатель проверять подлинность документов сотрудников
Вправе ли работодатель проверять подлинность предоставленных документов, направляя соответствующие запросы, без письменного согласия работников? А также несет ли работодатель установленную законом ответственность за предоставление работником фиктивных (поддельных) документов, в частности, дипломов о профильном образовании? – прозвучал вопрос.
Как следует из ответа Министерства труда и социальной защиты населения, согласно Трудовому кодексу для заключения трудового договора необходимы следующие документы:
удостоверение личности гражданина РК или паспорт (свидетельство о рождении для лиц, не достигших 16-летнего возраста);
вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;
документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или профессиональной подготовки при заключении трудового договора на работу, требующую соответствующих знаний, умений и навыков;
документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж);
документ о прохождении предварительного медицинского освидетельствования (для лиц, обязанных проходить такое освидетельствование в соответствии с настоящим кодексом и иными нормативными правовыми актами РК).
Вместе с тем в трудовом законодательстве не предусмотрено право работодателя проверять подлинность предоставленных документов работника.