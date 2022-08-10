Крупную партию наркотиков изъяли в ходе спецоперации в Караганде

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В Караганде в ходе спецоперации полиция изъяла крупную партию наркотиков: 24 кг гашиша и 200 кг марихуаны. Об этом сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области, передает Zakon.kz.

В отдел по противодействию наркопреступности Управления полиции Караганды потупила информация, что некий горожанин причастен к хранению марихуаны. В ходе специальной операции полицейские в одном из районов города задержали автомобиль под управлением 37-летнего водителя. Во время осмотра салона из бардачка были изъяты четыре свертка с веществом темно-коричневого цвета, а с заднего сиденья – 10 свертков с веществом растительного происхождения. Пресс-служба ДП Карагандинской области Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются гашишем весом 275 г и высушенной марихуаной весом 9,8 кг. Установлено, что задержанный мужчина арендует автомойку и шиномонтаж. В ходе обыска данных объектов обнаружено девять мешков с веществом растительного происхождения и три мешка с веществом темно-коричневого цвета. Заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин Согласно заключению экспертизы, данные вещества являются гашишем весом 23,6 кг и высушенной марихуаной весом 190,1 кг. Общий вес изъятых наркотиков составил: гашиша – 23 кг 859 г, марихуаны – 200 кг. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК РК («Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». – Прим. ред.). Подозреваемый водворен в ИВС. Проводятся следственные мероприятия. Абиль Абильдин Читайте также Меняется тактика поисков пятилетней девочки, пропавшей в Костанайской области Стрельба в Узынагаше: подозреваемые объявлены в розыск Избил до смерти сожительницу: в Акмолинской области арестован подозреваемый

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