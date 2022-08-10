Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Крупную партию наркотиков изъяли в ходе спецоперации в Караганде

Спецоперация в Караганде: изъято 24 кг гашиша и 200 кг марихуаны Фото: скриншот видео
В Караганде в ходе спецоперации полиция изъяла крупную партию наркотиков: 24 кг гашиша и 200 кг марихуаны. Об этом сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области, передает Zakon.kz.
В отдел по противодействию наркопреступности Управления полиции Караганды потупила информация, что некий горожанин причастен к хранению марихуаны. В ходе специальной операции полицейские в одном из районов города задержали автомобиль под управлением 37-летнего водителя. Во время осмотра салона из бардачка были изъяты четыре свертка с веществом темно-коричневого цвета, а с заднего сиденья – 10 свертков с веществом растительного происхождения.Пресс-служба ДП Карагандинской области

Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются гашишем весом 275 г и высушенной марихуаной весом 9,8 кг.

Установлено, что задержанный мужчина арендует автомойку и шиномонтаж. В ходе обыска данных объектов обнаружено девять мешков с веществом растительного происхождения и три мешка с веществом темно-коричневого цвета.Заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин

Согласно заключению экспертизы, данные вещества являются гашишем весом 23,6 кг и высушенной марихуаной весом 190,1 кг.

Общий вес изъятых наркотиков составил: гашиша – 23 кг 859 г, марихуаны – 200 кг. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК РК («Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». – Прим. ред.). Подозреваемый водворен в ИВС. Проводятся следственные мероприятия.Абиль Абильдин

Читайте также

Меняется тактика поисков пятилетней девочки, пропавшей в Костанайской области

Стрельба в Узынагаше: подозреваемые объявлены в розыск

Избил до смерти сожительницу: в Акмолинской области арестован подозреваемый

Динара Халдарова
Караганда Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанские солдаты
В Казахстане служат парни из аулов, звезды от армии бегут – экспертное мнение
гороскоп измены астрология
Топ-5 самых неверных мужчин по знаку зодиака
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
озеро Иссык-Куль сняли из космоса
Озеро Иссык-Куль сняли на видео из космоса
гороскоп траты транжиры
Пятерка главных транжир по знаку зодиака
средняя зарплата выросла в Казахстане
Средняя зарплата выросла в Казахстане
Две улицы в Алматы частично станут односторонними
Две улицы частично станут односторонними в Алматы
экологические посты установят в Алматы
Круглосуточные экологические посты установят в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления