В Нур-Султане директора департамента КТЖ осудили на год

10 августа суд №2 района «Байқоңыр» Нур-Султана вынес обвинительный приговор в отношении директора Департамента пути и сооружений филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы» по факту получения незаконного вознаграждения, передает Zakon.kz.

Следствием подсудимому Т. предъявлено обвинение в том, что он, будучи директором департамента, являясь приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций, в ходе осуществления своей служебной деятельности ходатайствовал о назначении на должность руководителя дистанции пути своего знакомого Ш. и в последующем продолжил оказывать ему общее покровительство по работе. Суд №2 района «Байқоңыр» Нур-Султана

Также в суде сообщили, что в период с августа по 30 октября 2018 года Т. получил лично взятку в значительном размере в общей сумме 5 300 000 тенге от Ш. за общее покровительство и попустительство по службе (ст. 366 ч. 2 УК РК «Получение взятки»).

Кроме того, в период с февраля 2020 года по май 2021 года в Нур-Султане подсудимый являлся куратором и прямым начальником и превысил свои служебные полномочия – незаконно собрал с семерых подчиненных 1 538 000 тенге.

Как пояснили в суде, Т. не относится к субъекту коррупционного преступления, так как не является лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.

В суде доказано, что Т. получал незаконное вознаграждение в крупном размере неоднократно, поэтому его деяния были переквалифицированы на ст. 247 ч. 3 УК РК («Получение незаконного вознаграждения. – Прим. ред.). Вина подсудимого доказана материалами оперативно-розыскных мероприятий и уголовного дела. Суд №2 района «Байқоңыр» Нур-Султана

Санкцией ст. 247 ч. 3 УК РК за получение незаконного вознаграждения в крупном размере предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 2000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Суд при назначении наказания учел наличие смягчающего обстоятельства – наличие малолетних детей. Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание осужденного по делу, не установлено.

Судом Т. признан виновным в получении незаконного вознаграждения в крупном размере, совершенное неоднократно, и ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в сфере экономической деятельности сроком на три года. Суд №2 района «Байқоңыр» Нур-Султана

Суд с соблюдением требований, предусмотренных ст. 52 УК РК, с учетом смягчающих ответственность обстоятельств, применил п. 1 ч. 2 ст. 55 УК РК, предусматривающий назначение наказания за преступление небольшой тяжести не более 1/2 максимального срока лишения свободы, принимая во внимание личность Т., отсутствие в его действиях раскаяние в содеянном, поведение до и после совершения преступления.

Осужденный находился под стражей с 14 июля 2021 года по 10 августа 2022 года.

В соответствии со ст. 62 УК РК, то есть из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в учреждении минимальной безопасности, суд обязан посчитать назначенное наказание отбытым и освободить его из зала суда. Суд №2 района «Байқоңыр» Нур-Султана

Также сообщается, что в доход государства конфискованы изъятые при задержании осужденного 3 840 000 тенге.