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Законодательство РК

Топ-менеджера "КТЖ" осудили в Астане

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 16:46 Фото: Zakon.kz
В Астане 1 ноября 2024 года огласили приговор бывшему директору филиала АО НК "Казахстан темир жолы" Салмену Амрину, сообщает Zakon.kz.

По информации Межрайонного суда по уголовным делам Астаны, его обвинили в использовании своих служебных с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, что повлекло тяжкие последствия для организации. 

"Судом установлено, что Амрин, будучи директором филиала АО НК, устроил своего знакомого У. на должность инженера, хотя тот фактически не работал. По указанию Амрина с ноября 2019 года по июль 2023 года тот занимался сопровождением строительства его коттеджа. При этом заработная плата ему выплачивалась филиалом АО НК", – сообщили в суде. 

В результате незаконных действий подсудимого "КТЖ" был причинен ущерб на сумму 21 066 027 тенге в виде зарплаты и других выплат, связанных с трудовой деятельностью.

Подсудимый вину не признал и просил оправдать за отсутствием в действиях состава уголовного правонарушения.

"Учитывая обстоятельства совершенного тяжкого коррупционного преступления, а также наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств, суд назначил Амрину наказание по ст. 361 ч. 4 п. 3) УК в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", – сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Летом 2024 года председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов в Мажилисе рассказал о финансовом состоянии КТЖ. По его словам, компания находится в "красной" зоне кредитного риска

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