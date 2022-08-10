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Нефть дешевеет на возможном восстановлении поставок через Украину

поставки, баррель Фото: pixabay
Мировые цены на нефть в среду утром снизились. Инвесторы оценивают перспективы восстановления поставок этого вида сырья в Европу по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба». Об этом сообщают данные торгов, передает Zakon.kz.
По состоянию на 12:22 по времени Нур-Султана цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,75%, до 95,59 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI – на 0,93%, до 89,66 доллара. Утром их стоимость несколько росла, – сообщает 1prime.ru.

Накануне украинская государственная компания «Укртранснафта» рассказала, а «Транснефть» подтвердила остановку прокачки нефти Украиной в Венгрию, Чехию и Словакию — по южной ветке трубопровода «Дружба», так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.

Но «Транснефть» также рассказала, что изучает альтернативные варианты оплаты услуг транзита нефти через Украину. А дополнительные надежды на запуск прокачки появились после заявления РИА «Новости» венгерского правительства о том, что венгерская сторона ходатайствует о восстановлении как можно быстрее поставок нефти.

Надежда появилась и после заявления чешского оператора трубопровода Mero CR об ожидании возобновления своей работы в течение нескольких дней.

Кроме того, рынки реагируют на статистику запасов нефти в США. По информации Американского института нефти (API), запасы этого сырья в стране за неделю по 5 июля увеличились на 2,15 миллиона баррелей, хотя аналитики прогнозировали рост лишь на 0,7 миллиона.

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