Кража сумки у спящего мужчины на заправке в селе Бейнеу попала на видео

Фото: pixabay

Рано утром на газовой заправке в селе Бейнеу двое лиц открыто похитили у спящего мужчины сумку с деньгами. В сумке было 80 тыс. тенге. Во время кражи мужчина неожиданно проснулся. Неизвестные силой отобрали сумку и скрылись. Инцидент произошел 7 августа, передает Zakon.kz.

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