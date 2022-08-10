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Кража сумки у спящего мужчины на заправке в селе Бейнеу попала на видео

камера Фото: pixabay
Рано утром на газовой заправке в селе Бейнеу двое лиц открыто похитили у спящего мужчины сумку с деньгами. В сумке было 80 тыс. тенге. Во время кражи мужчина неожиданно проснулся. Неизвестные силой отобрали сумку и скрылись. Инцидент произошел 7 августа, передает Zakon.kz.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия, установили и задержали подозреваемых.

По данному факту отделом полиции Бейнеуского района проводится досудебное производство по п. 3 ч. 2 ст.191 УК РК. Иная информация в интересах следствия не разглашается.Департамент полиции Мангистауской области

В Департаменте полиции напомнили, что за каждое нарушение или преступление предусмотрена ответственность.

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