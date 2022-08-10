Дипломат из Саудовской Аравии умер на конференции в Египте

На конференции в Египте скончался известный дипломат из Саудовской Аравии Мухаммед аль-Кахтани, сообщает Zakon.kz.

Во время своего выступления он начал терять сознание и упал. Спасти дипломата не удалось. Причина смерти выясняется.

Конференция проходила под эгидой организации по борьбе с подделкой документов и контрафактом. Мероприятие отменили в связи с кончиной дипломата.