Валютные активы Нацфонда выросли на 1,2 млрд долларов за месяц

По предварительным данным, по итогам июля объем валютных активов Национального фонда составил 53,1 млрд долларов, увеличившись за прошедший месяц на 1,2 млрд долларов. Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, передает Zakon.kz.

В прошедшем месяце из Национального фонда в республиканский бюджет было выделено 518 млрд тенге в виде трансфертов. Часть трансфертов была выделена за счет остатков на тенговом счете Нацфонда, а также тенговых поступлений в фонд. Кроме того, на внутреннем валютном рынке было продано активов на 599,2 млн долларов, что в эквиваленте составляет 288 млрд тенге. Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова

По ее словам, валютные поступления в фонд в июне составили 582 млн долларов.

Инвестиционный доход Национального фонда по итогам прошедшего месяца сложился положительным и составил 1 240 млн долларов, преимущественно за счет частичного восстановления рынка акций. При этом долгосрочная доходность Национального фонда с начала создания в годовом выражении составляет 3,17%.

Алия Молдабекова также напомнила, что с 2019 года Национальный банк начал переход к новой сбалансированной аллокации активов, направленной на повышение долгосрочной доходности от инвестиций при умеренном уровне риска.

Новая аллокация предполагает увеличение доли акций до 30%, а также формирование портфелей золота и альтернативных инструментов до 5%. Более того, планируется увеличить диверсификацию активов в портфеле облигаций за счет инвестирования в корпоративные облигации инвестиционного уровня до 10% и в облигации развивающихся стран до 21%.

Данный переход планируется завершить до конца 2022 года. В результате мы ожидаем, что потенциальная среднегодовая доходность Национального фонда в долгосрочной перспективе вырастет на 1%, – сказала Алия Молдабекова.

Долгое время стратегическая аллокация активов сберегательного портфеля состояла на 80% из облигаций развитых стран и на 20% – из акций компаний развитых стран, что с точки зрения мировой практики является весьма консервативным.