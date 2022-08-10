Валютные активы Нацфонда выросли на 1,2 млрд долларов за месяц
В прошедшем месяце из Национального фонда в республиканский бюджет было выделено 518 млрд тенге в виде трансфертов. Часть трансфертов была выделена за счет остатков на тенговом счете Нацфонда, а также тенговых поступлений в фонд. Кроме того, на внутреннем валютном рынке было продано активов на 599,2 млн долларов, что в эквиваленте составляет 288 млрд тенге. Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова
По ее словам, валютные поступления в фонд в июне составили 582 млн долларов.
Инвестиционный доход Национального фонда по итогам прошедшего месяца сложился положительным и составил 1 240 млн долларов, преимущественно за счет частичного восстановления рынка акций. При этом долгосрочная доходность Национального фонда с начала создания в годовом выражении составляет 3,17%.
Алия Молдабекова также напомнила, что с 2019 года Национальный банк начал переход к новой сбалансированной аллокации активов, направленной на повышение долгосрочной доходности от инвестиций при умеренном уровне риска.
Новая аллокация предполагает увеличение доли акций до 30%, а также формирование портфелей золота и альтернативных инструментов до 5%. Более того, планируется увеличить диверсификацию активов в портфеле облигаций за счет инвестирования в корпоративные облигации инвестиционного уровня до 10% и в облигации развивающихся стран до 21%.
Данный переход планируется завершить до конца 2022 года. В результате мы ожидаем, что потенциальная среднегодовая доходность Национального фонда в долгосрочной перспективе вырастет на 1%, – сказала Алия Молдабекова.
Долгое время стратегическая аллокация активов сберегательного портфеля состояла на 80% из облигаций развитых стран и на 20% – из акций компаний развитых стран, что с точки зрения мировой практики является весьма консервативным.