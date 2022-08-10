Суперкубок УЕФА: эксперты озвучили свой прогноз на матч «Реал» – «Айнтрахт»

Несмотря на то, что все эксперты верят в уверенную победу «Реала» в предстоящей игре за Суперкубок УЕФА, «Айнтрахт» может удивить всех, передает Zakon.kz

В ночь с 10 на 11 августа в 1:00 по времени столицы Казахстана начнется матч за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» (Испания) и «Айнтрахтом» из Франкфурта (Германия). Игра пройдет на «Олимпийском» стадионе в Хельсинки, главный судья встречи – англичанин Майкл Оливер.

Спортивный журналист, автор Telegram-канала Айдын Кожахмет считает, что, без сомнений, «Реал» является фаворитом противостояния с «Айнтрахтом».

Дело не только в более высоком классе. В конце концов, немцы в прошлом сезоне выбили из еврокубков немало более маститых соперников. В том числе и «Барселону». Главная проблема клуба из Франкфурта заключается в потере лидера: Филипп Костич одной ногой в «Ювентусе» и уже попрощался с болельщиками команды. А это огромная потеря для «Айнтрахта». Без него их атака слабеет процентов на 40. Поэтому полагаю, что «Реал» не испытает больших сложностей и выиграет с преимуществом в два мяча. Айдын Кожахмет

Солидарен с коллегой и Ержан Мукаш, автор и ведущий программы «Мир спорта на радио NS».

«Реал» Мадрид деклассирует немцев. В первом туре Бундеслиги «Айтрахт» был разгромлен «Баварией», а вот «Реал», напротив, настроен на победу. Победа Мадрида, однозначно. Ержан Мукаш

Спортивный эксперт Ардак Тогумов предрекает, что испанский гранд – победитель Лиги чемпионов-2021/22, не оставит камня на камне от обладателя главного трофея Лиги Европы-2021/22.

Тут без вопросов, я думаю. «Сливочные» победят в одни ворота. Думаю, будет победа «Реала» с крупным счетом – 3:0, 4:0, максимум, на что может рассчитывать «Айнтрахт», что ему позволят один мяч забить. Ардак Тогумов

Солидарны с казахстанскими спортивными экспертами и букмекеры. Коэффициент 1XBET на победу «Реала» составляет 1.41, а на выигрыш «Айнтрахта» – аж 8.7.