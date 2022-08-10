Курс доллара немного снизился на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 478,01 тенге, снизившись на 0,45 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,01 тенге и составил 7,90 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 70,85 тенге (+0,06).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 478-482 тенге, евро – 488-493 тенге, рос. рубль – 7,3-7,7 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 10 августа.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 0,63%, до $95,7 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила $89,74 за баррель, что на 0,84% меньше итогового значения предыдущей сессии.