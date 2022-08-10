Опубликован список обладателей государственных грантов на обучение в вузах

Министерство науки и высшего образования РК опубликовало список обладателей государственных грантов в вузы на 2022-2023 учебный год, сообщает Zakon.kz.

Посмотреть и скачать списки грантов 2022 года можно здесь.

Готовое свидетельство о гранте абитуриенты могут скачать на сайте Национального центра тестирования МНВО РК.

Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано около 80 тысяч заявок, что на 5 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.

Государственные гранты присуждены по итогам заключительного заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли представители министерства, государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК, СМИ, Гражданского альянса Казахстана и общественных организаций. Пресс-служба Министерства науки и высшего образования

По наиболее востребованным направлениям обучения несколько лет подряд выбор поступающих остается неизменным – больше всего заявлений поступило на такие направления, как: «Педагогические науки», «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» и «Информационно-коммуникационные технологии». Самый большой конкурс на одно грантовое место был среди будущих учителей, стоматологов и инженеров.

Среди претендентов более 20 тысяч абитуриентов с преимущественным правом в случае равенства баллов, а именно – обладатели нагрудного знака «Алтын белгі», победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы.

В этом году увеличено количество грантов по квотам для детей из социально уязвимых категорий. То есть дети из многодетных или неполных семей, а также те, в семьях которых воспитывают детей с особыми потребностями, имели больше шансов для получения гранта. Также предусмотрены квоты для граждан из числа сельской молодежи на специальности, определяющие социально-экономическое развитие сел, и лицам казахской национальности, не являющимся гражданами РК. Пресс-служба Министерства науки и высшего образования

Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно.