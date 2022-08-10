Рекордная инфляция в Великобритании: сотрудники почты выйдут на забастовку

В Великобритании 115 тысяч сотрудников почтовой компании Royal Mail выйдут на забастовку. Они будут требовать повышения зарплаты в связи с рекордной инфляцией. Об этом сообщил профсоюз Communication Workers Union (CWU), представляющий интересы работников, передает Zakon.kz.

115 тысяч работников почты выйдут на забастовки для надлежащего повышения заработной платы, – говорится на странице профсоюза в Twitter.

В свою очередь почтовая служба Royal Mail дала официальный комментарий относительно планируемой забастовки.

CWU сообщил нам, что его члены проведут забастовки 26 и 31 августа и 8 и 9 сентября. Мы готовы продолжить переговоры с CWU, чтобы попытаться предотвратить забастовку. Имеются планы на случай непредвиденных обстоятельств, – говорится в сообщении компании Royal Mail.

Royal Mail получила прибыль в размере 750 миллионов фунтов стерлингов, выплатила 400 миллионов по дивидендам акционерам компании, руководители которой сами получают «миллионы», отмечает CWU.

Большинство сотрудников (97,6%) проголосовали за проведение забастовки даже после предложения Royal Mail о повышении зарплаты на 5,5%, сообщает телеканал Sky News.

В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.