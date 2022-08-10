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Казахстанцев стало больше на 236 тысяч человек

казахстанцев стало больше на 236 тысяч человек Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, численность населения страны на 1 июля 2022 года составила 19 млн 246 тысяч 300 человек, в том числе городского – 11 млн 479,6 тыс. (59,6%), сельского – 7 млн 766,7 тыс. (40,4%) человек, сообщает Zakon.kz.

По сравнению с 1 июля 2021 года численность населения увеличилась на 236,7 тыс. человек, или 1,2%.

Как отмечают статистики, естественный прирост населения республики за январь-июнь 2022 года по сравнению с январем-июнем 2021 года (139,7 тыс. человек) снизился на 7,7% и составил 128,9 тыс. человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 13,51 человека.

По данным органов РАГС, за 6 месяцев в Казахстане родилось 198,1 тыс. человек, что на 8,4% меньше, чем за соответствующий период 2021 года (216,2 тыс. человека). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,76 родившихся.

За это же время умерло 69,2 тыс. человек, что на 9,6% меньше, чем за 6 месяцев прошлого года (76,6 тыс. человек). Общий коэффициент смертности составил 7,25 умерших на 1000 человек.

За этот же период в республике зарегистрирована смерть 1649 младенцев в возрасте до года.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года (1688 умерших младенцев) детская смертность снизилась на 2,3%. В целом, коэффициент младенческой смертности составил 8,32 случая на 1000 родившихся.

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