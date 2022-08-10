Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Более 12 тысяч человек уехали из Казахстана за полгода

более 12 тысяч человек уехало из Казахстана за полгода Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, в январе-июне 2022 года в Казахстан прибыло 7287 человек, выбыло из страны 12 344 человека, сальдо миграции составило -5057 человек, сообщает Zakon.kz.
Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 84,5%, выбывших – 83% от общего числа мигрантов.Бюро национальной статистики

Вместе с тем численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 1,4%.

По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трех регионах страны: городах Алматы (17 691 человек), Нур-Султан (15 753 человека) и Шымкент (1883 человека).

Читайте также

Казахстан не продавал военную технику в Британию для Украины – МИИР РК

Реклама, где упоминаются руководители Минэнерго, – фейк

В регионах Казахстана развитие института этномедиации стало одним из приоритетных

Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанские солдаты
В Казахстане служат парни из аулов, звезды от армии бегут – экспертное мнение
гороскоп измены астрология
Топ-5 самых неверных мужчин по знаку зодиака
торжество, регистрация брака, банкет
Во сколько казахстанцам обходится проведение свадьбы и проводов невесты
животное в тамбуре
Необычный пассажир поезда стал героем Казнета
озеро Иссык-Куль сняли из космоса
Озеро Иссык-Куль сняли на видео из космоса
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
Названы Топ-4 знаков зодиака, представителей которых ждет финансовый успех в августе
экологические посты установят в Алматы
Круглосуточные экологические посты установят в Алматы
Погоня в стиле GTA в Нур-Султане: появились новые подробности
Погоня в стиле GTA в Нур-Султане: появились новые подробности
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления