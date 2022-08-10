Более 12 тысяч человек уехали из Казахстана за полгода

Фото: Zakon.kz

По данным Бюро национальной статистики, в январе-июне 2022 года в Казахстан прибыло 7287 человек, выбыло из страны 12 344 человека, сальдо миграции составило -5057 человек, сообщает Zakon.kz.

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