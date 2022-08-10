Необычный пассажир поезда стал героем Казнета
Фото: rail-news.kz
В социальных сетях казахстанцы распространяют видео с домашним животным в тамбуре поезда. Козленок, скорее больше умилил, чем удивил пользователей, сообщает Zakon.kz.
Видео было снято 10 августа.
Как отмечено в сообщении пресс-службы Департамента полиции на транспорте, в нерабочем тамбуре полицейские обнаружили домашнее животное.
В ходе разбирательств стражи порядка установили 40-летнего проводника вагона.
С его слов, домашнее животное он приобрел для разведения.
Также сказано, по данному факту материалы переданы в Инспекцию транспортного контроля Акмолинской области для привлечения к административной ответственности нарушителя.
Кроме того, внесено представление в адрес руководства ТОО и АО «Пассажирские перевозки» о привлечении к дисциплинарной ответственности ответственных должностных лиц. Пресс-служба Департамента полиции на транспорте
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