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Необычный пассажир поезда стал героем Казнета

животное в тамбуре Фото: rail-news.kz
В социальных сетях казахстанцы распространяют видео с домашним животным в тамбуре поезда. Козленок, скорее больше умилил, чем удивил пользователей, сообщает Zakon.kz.

Видео было снято 10 августа.

Как отмечено в сообщении пресс-службы Департамента полиции на транспорте, в нерабочем тамбуре полицейские обнаружили домашнее животное.

В ходе разбирательств стражи порядка установили 40-летнего проводника вагона.

С его слов, домашнее животное он приобрел для разведения.

Также сказано, по данному факту материалы переданы в Инспекцию транспортного контроля Акмолинской области для привлечения к административной ответственности нарушителя.

Кроме того, внесено представление в адрес руководства ТОО и АО «Пассажирские перевозки» о привлечении к дисциплинарной ответственности ответственных должностных лиц. Пресс-служба Департамента полиции на транспорте

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Анастасия Московчук
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