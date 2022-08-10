Необычный пассажир поезда стал героем Казнета

В социальных сетях казахстанцы распространяют видео с домашним животным в тамбуре поезда. Козленок, скорее больше умилил, чем удивил пользователей, сообщает Zakon.kz.

Видео было снято 10 августа.

Как отмечено в сообщении пресс-службы Департамента полиции на транспорте, в нерабочем тамбуре полицейские обнаружили домашнее животное.

В ходе разбирательств стражи порядка установили 40-летнего проводника вагона.

С его слов, домашнее животное он приобрел для разведения.

Также сказано, по данному факту материалы переданы в Инспекцию транспортного контроля Акмолинской области для привлечения к административной ответственности нарушителя.