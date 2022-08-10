Помощница воспитателя избила ребенка в садике Павлодара

Фото: pixabay

В соцсетях появилось видео, на котором помощница воспитателя в детском саду, укладывая ребенка спать, несколько раз бьет его, сообщает Zakon.kz.

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