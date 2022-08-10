Помощница воспитателя избила ребенка в садике Павлодара
Фото: pixabay
В соцсетях появилось видео, на котором помощница воспитателя в детском саду, укладывая ребенка спать, несколько раз бьет его, сообщает Zakon.kz.
9 августа в полицию обратилась женщина и сообщила, что ее дочь 2019 года рождения была избита помощником воспитателя в детском саду № 4.
Данный факт зарегистрирован. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего, изучаются видеоматериалы с камер видеонаблюдения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Пресс-служба ДП Павлодарской области
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