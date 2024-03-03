Жестокое обращение воспитателя с ребенком в детсаду Костаная попало на видео

В Казнете распространяется видео, на котором воспитатель детского сада бьет ребенка, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как женщина сначала грубо бьет ребенка и он падает. Потом с силой хватает его за руку и садит на стул.

Издание "Наша газета" со ссылкой на отдел образования пишет, что воспитателя уже уволили по статье. Далее дело будет рассматриваться в правовом поле.

"Факт зарегистрирован в полиции. В отношении воспитателя собран материал для привлечения к административной ответственности. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Материал рассмотрит Специализированный суд по административным правонарушениям, – говорится в сообщении.

Ранее похожий инцидент произошел в детском саду в Атырау. Воспитатель инклюзивного детского сада ударила ребенка во время занятия.