Пропавшая в Костанайской области девочка найдена погибшей

Пятилетняя девочка, пропавшая в Костанайской области, найдена погибшей, сообщает Zakon.kz.

Девочка утонула. Позже дадим подробную информацию, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Тело Мадины Ерланкызы найдено в 3 км от поселка Жамбыл.

Пятилетняя девочка пропала 7 августа утром в поселке Джамбул Костанайской области. Ребенок был под присмотром своих старших сестер – 18 и 13 лет. Они проснулись утром и обнаружили, что младшей сестры нет дома.

Для того, чтобы девочка не голодала, оставляли на поле еду, привязанную на воздушных шарах. Кроме того, включали песню из мультфильма «Маша и медведь», поскольку ребенок любил ее.

Вечером 8 августа полицейские сообщили, что видели девочку на кукурузном поле, и поминутно восстановили хронологию дня, когда пропала Мадина. Утром 9 августа полиция дала номер оперштаба и попросила гражданских обращаться по нему для координации действий.

На место прибыл старший лейтенант Самат Ещанов, который вместе с волонтером Дамиром Бектургановым обнаружил тело в искусственном водоеме. В настоящее время проводятся следственные действия. Пресс-служба ДП Костанайской области

Девочку обнаружили с помощью дрона.