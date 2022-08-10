Казахстан вошел в Топ-3 на Играх исламской солидарности

В турецком городе Конья состоялась торжественная церемония открытия V Игр исламской солидарности. Несмотря на то, что соревнования начались еще 5 августа, команда Казахстана успела выиграть 11 медалей, передает Zakon.kz.

В торжественном мероприятии приняли участие президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрагим Таха, а также главы правительств и министры ряда стран.

В соревнованиях принимают участие 4200 спортсменов из 56 стран. Честь Казахстана представляют 125 спортсменов по 16 видам спорта.

В параде национальных сборных спортсменов флаг Республики Казахстан нес чемпион Азии по фехтованию до 23 лет Ерлик Сертай.

Хочу поблагодарить Казахстан и спортивное сообщество нашей страны за то, что доверили мне держать флаг на церемонии открытия. Это большая ответственность и честь для меня. Надеюсь, что на предстоящих соревнованиях мы покажем высокие результаты и оправдаем доверие нашей страны. Ерлик Сертай

По словам заместителя председателя Комитета по делам спорта и физической культуры, шеф-демиссиона нашей делегации Айгуль Бектеновой, отечественные спортсмены имеют высокую спортивную подготовку.

Торжественная церемония открытия состоялась сегодня, а соревнования по видам спорта стартовали 5 августа. В настоящее время сборная страны занимает третье место в общекомандном зачете с 5 золотыми, 1 серебряной и 5 бронзовыми медалями. Это хороший показатель, необходимо и дальше держать высокую планку. Наши спортсмены приехали с отличной подготовкой. Айгуль Бектенова

Напомним, ранее наша страна принимала участие в двух Играх исламской солидарности. На IV Играх в 2017 году в составе сборной Казахстана выступали 35 спортсменов по 7 видам спорта. Они завоевали 2 золотые, 5 серебряных и 12 бронзовых наград, в итоге заняв 14 место в общекомандном зачете.

V Игры исламской солидарности должны были пройти в 2021 году, но в связи с пандемией были отложены на год.

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