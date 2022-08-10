В чем особенность творчества и личности Абая Кунанбаева

Об актуальности произведений Абая (Ибрагима) Кунанбаева корреспонденту Zakon.kz рассказала Айгуль Исмакова, доктор филологических наук, профессор института литературы и искусства имени Ауэзова.

Сегодня весь мир отмечает день рождения Абая Кунанбаева, поэта, просветителя и философа, основоположника новой казахской литературы. «Весь мир» – не преувеличение. Произведения поэта были переведены на 10 языков мира: английский, арабский, китайский, испанский, итальянский, немецкий, русский, турецкий, французский, японский.

Родился Абай в 1845 году, прожил яркую жизнь, оставив нам большое творческое наследие. Для Казахстана Абай – светоч национальной культуры. Его мысли и творчество, глубокая жизненная философия не теряют актуальности и сейчас.

– Почему Абай так важен сейчас? Почему его произведения остаются современными и своевременными даже спустя 150 лет?

– Абай является ключевой фигурой казахской литературы: в конце ХIХ– начале ХХ века он подытожил все предшествующее развитие казахской культуры и истории. Его труды опровергают мнение о том, что на землях Казахстана отсутствовала государственность. Она была – есть книга Мухамеда Хайдара Дулати с обоснованием, что в XV веке Кирей и Жанибек основали Казахское ханство. Абай все это знал, он был очень образованным человеком. В Семипалатинске (сейчас Семей) Абай (Ибрагим) Кунанбаев учился в медресе, изучал арабский, персидский и чагатайский языки. Потом учился в русской школе. В Семипалатинске он общался с русской демократической интеллигенцией – с ученым-востоковедом Григорием Потаниным, с политическими ссыльными – Михаэлисом, Долгополовым, Гроссом, Коншином и Лобановским. Семипалатинск тогда был тюремным городом, куда ссылали политически ненадежных, опасных для царизма людей. Абай со всеми ними общался. Еще с теми, кто был в Омске: там тоже была образованная, но неугодная власти элита.

– Абай и его окружение не вели дневники, о его жизни мы знаем только из книг абаеведов. Кто они?

– Небольшой экскурс в историю. В 1905 -1910 годах, когда Алихан Бокейханов и Ахмет Байтурсынов начали организовывать партию Алаш, они думали: с чего им начать, что поставить во главу угла? Чем обосновать требование своей национальной независимости, государственности к царю? И получилось, что опереться им можно было только на слова Абая, который отмечал, что у казахской государственности есть история, но она игнорируется. Еще тогда Абай сказал: «Придет время, когда казахи будут требовать политической независимости». Алашординцы взяли на вооружение «Слова назидания» Абая, его «қара сөздерi», его размышления о том, что каждый народ имеет право на свою государственную независимость. Примечательно, что Абай не призывал к революции, он не призывал воевать или свергать царя. Он говорил, что придет время, когда мы перестанем быть колонией.

– То есть он предвосхитил события?

– Да, предвосхитил, и намного. В 1917 году партия Алаш была образована. Идея этой партии – национальная и политическая государственная независимость. Никаких призывов свергать царя, но четкое определение суверенитета: казахский народ имеет право жить на своей территории, существовать на своей земле как независимое государство. Именно алашординцы сделали упор на слова Абая: история казахской государственности была, есть и будет провозглашена снова. К тому же Абай – учитель казахского народа, и он опровергает мнение об отсталости казахов. Среди казахов были образованнейшие люди: сколько книг казахских авторов было издано в Уфе, в Казани, в Санкт-Петербурге!.. Первый сборник Абая был издан в 1909 году. Издателем и меценатом для этого издания стал Алихан Бокейханов, политический лидер партии Алаш.

В 1917 году была расстреляна семья Романовых. Алаш Орда и во время временного правительства, и в начале утверждения советской власти вела переговоры о государственной границе. В 1918 году партия Алаш и правительство Алаш Орды официально были запрещены. Но Ленин объявляет амнистию и разрешает членам партии сотрудничать с советской властью. В 1919 году Ахмет Байтурсынов встречается с Лениным как представитель наркомпроса в Кремле и говорит о том, что у казахов есть такая политическая элита, литературная элита, и надо объединиться для того, чтобы организовать справедливую советскую власть в Казахстане. Ленин увидел, что это – образованные и политически грамотные люди. Им дают должности: Ахмет Байтурсынов, вступив в партию большевиков, становится председателем Академического центра, взявшего в свои руки написание учебников для школ и вузов. По аналогии это должность министра просвещения. Байтурсынов с 1911 по 1929 год не только написал учебники для изучения и преподавания казахского языка, но и явился автором фундаментальных трудов по лингвистике и теории казахской литературы. Теория современной казахской лингвистики и теория казахской литературы написаны в тюремных застенках. Научной терминологией ученого, описанной в этих трудах, мы пользуемся и поныне.

В 1920 году лидеры партии Алаш в составе советской делегации в Кремле делают официальный доклад перед большой комиссией во главе с Владимиром Ильичом Лениным, и в течение недели уже 26 августа Лениным была утверждена современная государственная граница нынешней территории Казахстана. Представьте себе – без конфликта, без боя, без всяких битв, без восстаний. Это была первая политическая победа, одержанная на современном уровне. Ленин был дворянин, образованный, умный человек. Он понимал, что, создавая советскую власть, он не может не прислушаться к политическим требованиям, которые были правомерны. Тем более что казахи не требовали ничего невозможного, они утвердили свою государственную границу на основе существующих научных данных всемирной истории и опираясь на последние статистические отчеты Российского географического общества, членом которого был Бокейханов.

– Дальнейшая судьба алашординцев печальна…

– Увы. Они работали с советской властью, но в 1921 году началось закручивание гаек. Алашординцы, они все-таки не были бедняками, не были батраками. Но они имели большое влияние среди казахов, и власть решила их изолировать от советского общества. И с 1929 года были гонения, а в 1937 году их расстреляли… Но они сделали великое дело: они утвердили нашу границу современного Казахстана. В 1991 году, когда первый президент поехал утверждать границы независимого Казахстана, именно карта 1920 года была взята за первооснову. Так что этот политический момент очень важный, а его основу заложил Абай.

– А Алихан Бокейханов, получается, был первым биографом Абая?

– Да, в 1905 году Алихан Бокейханов пишет статью «Абай Кунанбаев», где называет Абая основателем казахской письменности, указывает, что все, о чем он пишет, – это история казахского народа с XV века, но в художественном контексте. То есть это не просто сонеты или описание чувств. По сути, история казахской литературы – это история казахской государственности. В этой статье содержится описание произведений Абая и написано о значении этих произведений: Абай состоялся не только как поэт, художник, но и как политический деятель. Статья выходит в газете «Семипалатинский вестник» Российского географического общества в Семипалатинске. Написана она на русском языке.

Отец Абая был волостным. Волостной – это ставленник царя. Он был очень образованный, религиозный человек, совершил хадж. И он был справедливейшим волостным.

Как пишет Алихан Букейханов, Абай Кунанбаев был первым казахом, кто отдал детей учиться за свои деньги. Одного сына отправил в Омск, другого – в Санкт-Петербург. В то время это были наилучшие элитные учебные заведения. Сын Абая учился в артиллерийском училище, тогда это были высшие военные курсы. Но, к сожалению, Абдрахман заболел и скончался молодым.

Это была первая казахская интеллигенция в современном смысле. А Абай говорил: я детей отдаю учиться в Россию, чтобы получили образование и чтобы они служили интересам своего народа, а не были бы просто служаками.

В 1913 году в газете «Казах» выходит объемная, на три номера, статья Ахмета Байтурсынова «Главный поэт казахов». В ней он впервые называет Абая величайшей глыбой своего времени. В этой статье впервые проанализирован художественный дискурс Абая. Но при этом отмечено, что подлинное искусство и литература должны утверждать интересы и отстаивать попранные права народа.

В статье говорится, что Абай в своем творчестве зафиксировал главные интеллектуальные, духовные ценности казахского народа. Существует такое понятие, как этический код народа. И вот Ахмет Байтурсынов пишет, что этический код казахского народа впервые охарактеризован и описан Абаем Кунанбаевым. Я думаю, точнее этого не скажешь.

– Абай же был не только поэтом, политиком, общественным деятелем. Он еще был и духовным наставником. То, что писал Абай, очень созвучно ценностям всех религий: и мусульманства, и христианства…

– Да, Абай, как и его родители, получил традиционное религиозное образование у аульного муллы, позже – в медресе. В его Гаклия – философских трактатах о существующих религиях того времени – написано, что это общечеловеческие канонические тексты. Его религиозные взгляды необыкновенно глубоки, они лишены догматизма и проникают в суть веры, показывают неразрывную связь веры с жизнью обычного человека. Поэтому в своих произведениях Абай не просто размышляет о религии, вере, нравственности, но и возвышается до общечеловеческого современного дискурса: проблемы отдельного народа представляет собой проблему всего человечества. Абай впервые обосновал мысль, что общечеловеческие духовные ценности вечные и общие для всех, но преступивший их обречен на одиночество.

– Многие исследователи творчества Абая пишут, что в вопросах веры он шел не от Бога к человеку, а наоборот – от человека к Богу. Таким же путем шли и Достоевский с Толстым, наполняя понятие о Боге человеческим, житейским содержанием… И что главной религией Абая было образование.

– Абай, Бокейханов, Байтурсынов и их современники получили первое образование у аульного муллы. А верующие являются самой мирной и гуманной частью человечества.

Члены партии Алаш, взяв на вооружение основные постулаты Абая, посвятили свою жизнь бескорыстному служению и восстановлению попранных гражданских прав своего народа. Они все являются авторами первых научных исследований и учебников для школ на казахском языке. Они исполнили завет Абая: казахский язык не просто стал официальным государственным, но и был подкреплен качественными учебниками с соответствующей научной терминологией.

Абай писал, что сын должен быть не только сыном своего отца, но и сыном для всего человечества.

Получив эту матрицу общечеловеческих ценностей от Абая, политическая элита Алаш оставила для нас пример беззаветного, бескорыстного, но и трогательно честного служения своему народу. Они это сумели осуществить в тюремных застенках, в ссылках на Беломорканале и Соловках.

Они считали для себя высокой честью быть учениками Абая. В советское время обо всем этом написали Ауэзов и его ученик Каюм Мухамедхан.