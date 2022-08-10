Сослуживцы погибшего солдата рассказали подробности трагедии под Алматы

По словам сослуживцев, Алмас Шахимов был общительным, отзывчивым и неконфликтным парнем. В тот роковой день весь батальон находился на стрельбищах, а вечером произошло несчастье, передает Zakon.kz.

Солдат-срочник Нацгвардии Алмас Шахимов трагически погиб, исполняя свой воинский и гражданский долг.

По информации ведомства, в соответствии с планом боевой подготовки с 8 по 13 августа личный состав первого батальона оперативного назначения должен был находиться в учебном центре воинской части 5574 поселка Жетыген.

9 августа примерно в 21:00 началась сильная буря со шквальным ветром, грозой и дождем. В результате был разрушен армейский палаточный городок.

Мы всем батальоном находились на полевом выходе на стрельбах. В палаточном лагере остался только новый суточный наряд, примерно в составе 30 человек. В их числе на КПП были я и Алмас Шахимов. Около 9 часов вечера поднялась сильная буря. Мы с моими тремя сослуживцами, которые были в наряде, решили зайти в палатку, которая находилась рядом с КПП. Но палатка обвалилась, и мы с ребятами, взявшись за руки, побежали к другой палатке, где находился личный состав первой роты, порядка десяти человек. Солдаты удерживали палатку изнутри, чтобы она не упала, мы втроем стояли у входа, держали каркас палатки. Рядовой второй роты оперативного назначения Дмитрий Быдылов

По словам рядового Быдылова, каркас палатки не выдержал и от сильного порыва ветра начал обваливаться, упал ему на голову, к счастью, все обошлось.

После чего в эту армейскую палатку забежал военнослужащий, но я тогда еще не знал, что это был Алмас, нас троих (наряд КПП) вывел на улицу и отвел в безопасное место, которое находилось недалеко от палатки, – габион (проволочная сетка, набитая песком, служащая прикрытием для людей в момент осады). Алмас побежал в неизвестном направлении. Уже минут через 7-10 рядовой Аманов, который находился со мной, отправился на поиски солдата Шахимова. По его словам, когда он его нашел, Алмас лежал на животе, Аманов перевернул его, под телом Шахимова все было в крови. Аманов сообщил по рации о произошедшем. К месту обнаружения нашего сослуживца подъехал медик, оказал первую медицинскую помощь, после чего Алмаса транспортировали в больницу в городе Кунаеве (Алматинская область). Рядовой второй роты оперативного назначения Дмитрий Быдылов

В медучреждении врачи констатировали смерть военнослужащего.

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По словам боевых товарищей первой роты, палатка, в которой произошла трагедия, была закреплена основательно и по всем правилам.

Алмас троих ребят увел в безопасное место, а сам куда-то убежал, наверное, спасать других. Оставшиеся наши сослуживцы забрались в кузов КАМАЗа, который стоял неподалеку. Нам было страшно, но в машине было безопаснее находиться, чем на улице. Некоторые из нас укрылись от бури за габионной конструкцией, – рассказывают другие военнослужащие из первой роты.

На вопрос о возможном конфликте среди военнослужащих солдаты уверили журналистов, что в части была теплая и дружеская атмосфера без личной неприязни.

По делу о гибели солдата начато расследование.