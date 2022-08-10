Смерть солдата в Алматинской области: появились фото и видео с места трагедии
Фото: пресс-служба Нацгвардии РК
9 августа в Алматинской области во время сильной бури погиб солдат-срочник, сообщает Zakon.kz.
Ранее сообщалось, что рядовой 2003 года рождения, помогая своим сослуживцам эвакуироваться в безопасное место, выходя крайним из палатки, получил травму головы от удара металлического каркаса палатки.
Фото: пресс-служба Нацгвардии РК
В Алматинской области во время бури погиб солдат-срочник
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Фото: пресс-служба Нацгвардии РК
Несмотря на оказанную помощь, солдат скончался в больнице.
Рядовой был призван Департаментом по делам обороны Кокшетау Акмолинской области весной 2022 года.
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