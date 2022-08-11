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В Бразилии выявлены случаи нападения на обезьян из страха перед оспой - ВОЗ

Случаи нападения в Бразилии Фото: pixabay
Случаи нападения на обезьян из-за боязни оспы появились в Бразилии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осудила эти инциденты и отметила, что они связаны с опасениями распространения болезни в стране, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Guardian, официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис на пресс-конференции в Женеве заявила: «Людям необходимо знать, что передача инфекции, которую мы наблюдаем, происходит от человека к человеку».

Комментарий Харрис появился после того, как бразильский новостной сайт G1 сообщил в воскресенье, что 10 обезьян были отравлены менее чем за неделю в городе Сан-Жозе-ду-Риу-Прету на юго-востоке штата Сан-Паулу.

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По данным ВОЗ, в Бразилии зарегистрировано более 1700 случаев оспы обезьян. В конце июля Минздрав страны подтвердил одну смерть заболевшего оспой обезьян. У скончавшегося мужчины была лимфома и ослабленный иммунитет.

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Оспа обезьян ВОЗ Бразилия
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