Оспу обезьян выявили в Гренландии

Первые два случая инфицирования зафиксированы в населенном пункте Питуффик, где сейчас находится американская авиабаза Туле, передает Zakon.kz.

Как сообщает радиостанция KNR, заболевшие изолированы и пробудут на карантине до полного исчезновения симптомов. Отмечается, что обезьяньей оспой они они заболели во время поездки за рубеж.

Ранее во вторник стало известно, что в управлении здравоохранения Дании решили иначе подойти к вопросу вакцинации жителей страны от обезьяньей оспы. Теперь особое внимание будет уделяться мужчинам нетрадиционной сексуальной ориентации, эта группа населения является более уязвимой.

Накануне первый случай заражения оспой обезьян был зафиксирован в Германии.