Оспу обезьян выявили в Гренландии
Как сообщает радиостанция KNR, заболевшие изолированы и пробудут на карантине до полного исчезновения симптомов. Отмечается, что обезьяньей оспой они они заболели во время поездки за рубеж.
Ранее во вторник стало известно, что в управлении здравоохранения Дании решили иначе подойти к вопросу вакцинации жителей страны от обезьяньей оспы. Теперь особое внимание будет уделяться мужчинам нетрадиционной сексуальной ориентации, эта группа населения является более уязвимой.
Накануне первый случай заражения оспой обезьян был зафиксирован в Германии.
Основные симптомы
Среди симптомов можно выделить: лихорадку, головную боль, появление кожной сыпи и боль в мышцах.
Новость по темеОспа обезьян может привести к потере зрения
Однако оспа обезьян может протекать и в тяжелой форме, а в некоторых случаях привести к летальному исходу. После перенесенной болезни на коже могут остаться рубцы, в редких случаях может возникнуть слепота.
Среди симптомов можно выделить: лихорадку, головную боль, появление кожной сыпи и боль в мышцах.
Новость по теме
Однако оспа обезьян может протекать и в тяжелой форме, а в некоторых случаях привести к летальному исходу. После перенесенной болезни на коже могут остаться рубцы, в редких случаях может возникнуть слепота.