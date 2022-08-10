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Оспу обезьян выявили в Гренландии

исследование Фото: Zakon.kz
Первые два случая инфицирования зафиксированы в населенном пункте Питуффик, где сейчас находится американская авиабаза Туле, передает Zakon.kz.

Как сообщает радиостанция KNR, заболевшие изолированы и пробудут на карантине до полного исчезновения симптомов. Отмечается, что обезьяньей оспой они они заболели во время поездки за рубеж.

Ранее во вторник стало известно, что в управлении здравоохранения Дании решили иначе подойти к вопросу вакцинации жителей страны от обезьяньей оспы. Теперь особое внимание будет уделяться мужчинам нетрадиционной сексуальной ориентации, эта группа населения является более уязвимой.

Накануне первый случай заражения оспой обезьян был зафиксирован в Германии.

Основные симптомы

Среди симптомов можно выделить: лихорадку, головную боль, появление кожной сыпи и боль в мышцах.

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Однако оспа обезьян может протекать и в тяжелой форме, а в некоторых случаях привести к летальному исходу. После перенесенной болезни на коже могут остаться рубцы, в редких случаях может возникнуть слепота.

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