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Трамп не стал свидетельствовать против себя

обыски в доме Трампа Фото: Instagram/realdonaldtrump
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что агенты ФБР провели обыск в его резиденции и взломали сейф. Американские СМИ предположили, что это может быть связано с секретными документами из Белого дома, сообщает Zakon.kz.

Экс-президент США Дональд Трамп, дома у которого в Мар-а-Лаго ранее прошли обыски, отказался давать показания, сообщает РБК.

Он сослался на Пятую поправку к Конституции США, которая дает право гражданам не свидетельствовать против себя.

В течение нескольких часов он, отвечая на вопросы Генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс, твердил один и тот же ответ, пишет издание.

При этом Трамп обвинил Генпрокурора в «величайшей охоте на ведьм в истории» страны.

По его словам, он подвергся преследованию со стороны властей и СМИ, что не оставляет ему «абсолютно никакого выбора», кроме как молчать.

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