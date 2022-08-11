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Юлия Путинцева победила третью ракетку мира

Путинцева в Канаде Фото: ФТК
В третьем раунде турнира в Торонто Юлия Путинцева сыграет с американкой Элисон Риске, сообщает Zakon.kz.

46-я ракетка мира казахстанка Юлия Путинцева нанесла поражение Пауле Бадосе во втором круге «Мастерса» в канадском Торонто, сообщает Федерация тенниса Казахстана.

Испанка отказалась от продолжения встречи во втором сете при счете 7:5, 1:0 в пользу казахстанки.

Покидает это соревнование лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина. Наша теннисистка в трех сетах уступила 11-й ракетке мира американке Кори Гофф – 6:4, 6:7(8:10), 7:6 (7:3)

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