Саакашвили находится в стадии перед смертью

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили грозит до 11 лет лишения свободы. В настоящее время политик остается в частной клинике в Тбилиси. Он был переведен туда из тюрьмы после двух голодовок, сообщает Zakon.kz.

Между первым и последним посещением Михаила Саакашвили есть драматическая разница – это заболевание третьей степени тяжести, предпоследняя, то есть стадия перед смертью. Об этом сообщил невролог Отар Тоидзе после посещения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает Грузия Online.

По его информации, в ближайшие дни бывшего президента посетит медицинская группа врачей, чтобы составить финальный отчет о состоянии здоровья Михаила Саакашвили.

Почти месяц мы не навещали Михаила Саакашвили. О его нынешнем состоянии мы знаем только из СМИ и краткого разговора с врачами. Между первым и последним моим посещением Михаила Саакашвили есть драматическая разница. Он был человеком, у которого не было затруднения с речью, не было затруднения с ходьбой в той степени, какая есть сегодня. Поэтому, наверное, на днях мы его посетим, чтобы написать финальное заключение с объективной оценкой. Это заболевание третьей степени тяжести, предпоследняя, то есть стадия перед смертью. Отар Тоидзе

Михаил Саакашвили приговорен к шести и трем годам лишения свободы по двум уголовным делам за превышение полномочий. Еще по трем обвинениям в Тбилисском городском суде продолжаются слушания. В совокупности бывшему президенту грозит до 11 лет лишения свободы.