Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверхнормы

Департаментом Антикоррупционной службы по Костанайской области изобличена преступная схема распределения сахара, предназначенного для стабилизации цен в регионе, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники акимата и АО «СПК Тобол», используя дефицит сахара, выдавали его избранным предпринимателям вне очереди и сверхнормы по льготной стоимости 420 тг/кг из стабилизационного фонда области. Пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК

За это, как отмечают в ведомстве, предприниматели передавали от 100 до 500 кг сахара в качестве вознаграждения сотрудникам акимата и СПК.

Далее избранные предприниматели с целью получения выгоды продавали сахар населению со 100% наценкой вместо предусмотренной 10%. В ходе осмотра личного гаража завсклада стабфонда обнаружено и изъято 900 кг сахара. Изъятый сахар возвращен в стабфонд. Пресс-служба Антикора

Также в агентстве добавили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.