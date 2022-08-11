Сотрудники акимата Костанайской области выдавали сахар бизнесменам вне очереди и сверхнормы
Фото: freepik
Департаментом Антикоррупционной службы по Костанайской области изобличена преступная схема распределения сахара, предназначенного для стабилизации цен в регионе, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники акимата и АО «СПК Тобол», используя дефицит сахара, выдавали его избранным предпринимателям вне очереди и сверхнормы по льготной стоимости 420 тг/кг из стабилизационного фонда области.Пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК
За это, как отмечают в ведомстве, предприниматели передавали от 100 до 500 кг сахара в качестве вознаграждения сотрудникам акимата и СПК.
Далее избранные предприниматели с целью получения выгоды продавали сахар населению со 100% наценкой вместо предусмотренной 10%. В ходе осмотра личного гаража завсклада стабфонда обнаружено и изъято 900 кг сахара. Изъятый сахар возвращен в стабфонд.Пресс-служба Антикора
Также в агентстве добавили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Читайте также
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ