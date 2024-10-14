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В Жамбылской области сельхозсубсидии выдавали вне очереди

Тенге, деньги, коррупция, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 17:25 Фото: Zakon.kz
Антикоррупционная служба по Жамбылской области выявила факты несоблюдения очередности при рассмотрении заявок на субсидии со стороны Управления сельского хозяйства акимата области.

В ходе мониторинга сферы субсидирования выявлены коррупционные риски в виде несоблюдения очередности при выплате субсидий, несвоевременной выплаты субсидий и предоставления предпочтений отдельным крестьянам.

К примеру, несмотря на наличие заявок сельхозтоваропроизводителей, вставших в очередь в июле 2023 года, было установлено, что субсидии были выплачены по заявкам сельхозтоваропроизводителей, вставшим в очередь в октябре 2023 года.

Указанные недостатки обусловлены отсутствием интеграции между единой государственной информационной системой субсидирования и информационными системами "Казначейство", а также наличием дискреционных полномочий у отдельных работников.

После внесенных рекомендации Департамента областным Управлением сельского хозяйства был утвержден алгоритм рассмотрения платежных документов по выплате субсидий.

Заявки 243 сельхозтоваропроизводителей пересмотрены и одобрены в рамках действующих законодательств, законные права предпринимателей восстановлены.

Также практика выборочного подхода без соблюдений очередности прекращена.

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Анастасия Московчук
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