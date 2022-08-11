Горячую воду временно отключат в двух районах Алматы

Фото: Zakon.kz

В двух районах Алматы часть домов временно отключат от горячей воды. Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», сообщает Zakon.kz.

Подача горячей воды ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Медеуского и Турксибского районов, будет ограничена в контурах улиц и жилмассивов: с 22 по 26 августа: Чехова – Физкультурная – Щербакова – Аймауытова; с 15 по 19 августа: Монтина – Дулатова – Кассина – Таласская;

Татибекова – Блока – Гурилева – Уштобинская; с 15 августа по 9 сентября: речка Казачка – Кульджинский тракт;

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