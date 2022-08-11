Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Горячую воду временно отключат в двух районах Алматы

Горячую воду временно отключат в двух районах Алматы Фото: Zakon.kz
В двух районах Алматы часть домов временно отключат от горячей воды. Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», сообщает Zakon.kz.

Подача горячей воды ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Медеуского и Турксибского районов, будет ограничена в контурах улиц и жилмассивов:

с 22 по 26 августа:

  • Чехова – Физкультурная – Щербакова – Аймауытова;

с 15 по 19 августа:

  • Монтина – Дулатова – Кассина – Таласская;

  • Татибекова – Блока – Гурилева – Уштобинская;

с 15 августа по 9 сентября:

  • речка Казачка – Кульджинский тракт;

  • микрорайон Атырау-1.

Читайте также

Более чем на треть уменьшилось количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане

Саакашвили находится в стадии перед смертью

Почему родители доверяют своих детей школе Алпамыс?

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
животное в тамбуре
Необычный пассажир поезда стал героем Казнета
торжество, регистрация брака, банкет
Во сколько казахстанцам обходится проведение свадьбы и проводов невесты
Казахстанские солдаты
В Казахстане служат парни из аулов, звезды от армии бегут – экспертное мнение
Граффити на улицах Грузии
Саакашвили находится в стадии перед смертью
гороскоп измены астрология
Топ-5 самых неверных мужчин по знаку зодиака
советы астрология август везунчики
Представителям каких знаков зодиака невероятно повезет в августе
Многоярусные парковки появятся в Алматы
Многоярусные парковки появятся в Алматы
Когда завершат строительство станции метро «Калкаман» в Алматы
Когда завершат строительство станции метро «Калкаман» в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления