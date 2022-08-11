Горячую воду временно отключат в двух районах Алматы
Фото: Zakon.kz
В двух районах Алматы часть домов временно отключат от горячей воды. Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО «Алматытеплокоммунэнерго», сообщает Zakon.kz.
Подача горячей воды ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Медеуского и Турксибского районов, будет ограничена в контурах улиц и жилмассивов:
с 22 по 26 августа:
Чехова – Физкультурная – Щербакова – Аймауытова;
с 15 по 19 августа:
Монтина – Дулатова – Кассина – Таласская;
Татибекова – Блока – Гурилева – Уштобинская;
с 15 августа по 9 сентября:
речка Казачка – Кульджинский тракт;
микрорайон Атырау-1.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ