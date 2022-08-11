Беременная женщина скончалась в Атырау
Фото: pixabay
Досудебное расследование начато по факту смерти беременной женщины в одном из медицинских учреждений Атырау, передает Zakon.kz.
Видео появилось в соцсетях. По словам автора ролика, беременную женщину выписали из больницы в тяжелом состоянии.
По факту смерти 32-летней беременной женщины начато досудебное расследование по ст. 317 УК РК, то есть по ненадлежащему исполнению профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.Пресс-служба Департамента полиции Атырауской области
В ведомстве отметили, что назначены соответствующие экспертизы.
Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со ст. 201 УПК РК.
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