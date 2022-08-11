Беременная женщина скончалась в Атырау

Досудебное расследование начато по факту смерти беременной женщины в одном из медицинских учреждений Атырау, передает Zakon.kz.

Видео появилось в соцсетях. По словам автора ролика, беременную женщину выписали из больницы в тяжелом состоянии.

По факту смерти 32-летней беременной женщины начато досудебное расследование по ст. 317 УК РК, то есть по ненадлежащему исполнению профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Пресс-служба Департамента полиции Атырауской области

В ведомстве отметили, что назначены соответствующие экспертизы.