Чемпионка мира по грэпплингу красиво ответила уятменам
Амбассадор 1xBet Айгерим Абилкадирова обладает не только навыками боевых искусств, титулами чемпионки мира по грэпплингу, чемпионки Азии по дзюдо, но и короной победительницы конкурса «Мисс Европа-2022».
Фото: Instagram/ab_aigerimm
Спортсменка и модель в своем Instagram выложила свежие фото с отдыха в Испании, чтобы ответить поборникам нравственности.
Айгерим сопроводила пост с фотографиями подписью: «Ұятмены сорри, просто слишком красивые фотографии».
Фото: Instagram/ab_aigerimm
Она с юмором рассказала о женской проблеме, когда не успеваешь выйти замуж за молодого, как тут же подрастают еще моложе.
А еще Айгерим рассказала в своем Instagram, каково это быть и моделью, и спортсменкой одновременно.
Все говорят: «Будь женственнее». А я всегда мечтала жить на Сицилии и возглавить мафию. Айгерим Абилкадирова