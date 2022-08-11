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Чемпионка мира по грэпплингу красиво ответила уятменам

Казахстанская модель комментарий Фото: Instagram/ab_aigerimm
Казахстанская спортсменка Айгерим Абилкадирова в своем Instagram решила красиво ответить всем блюстителям нравственности. Она опубликовала свежие кадры со своего отдыха в Испании, передает Zakon.kz.

Амбассадор 1xBet Айгерим Абилкадирова обладает не только навыками боевых искусств, титулами чемпионки мира по грэпплингу, чемпионки Азии по дзюдо, но и короной победительницы конкурса «Мисс Европа-2022».

Айгерим Абилкадирова

Фото: Instagram/ab_aigerimm

Спортсменка и модель в своем Instagram выложила свежие фото с отдыха в Испании, чтобы ответить поборникам нравственности.

Айгерим сопроводила пост с фотографиями подписью: «Ұятмены сорри, просто слишком красивые фотографии».

Ранее девушка коротко порассуждала на тему отношений.

Айгерим Абилкадирова, фото

Фото: Instagram/ab_aigerimm

Она с юмором рассказала о женской проблеме, когда не успеваешь выйти замуж за молодого, как тут же подрастают еще моложе.

А еще Айгерим рассказала в своем Instagram, каково это быть и моделью, и спортсменкой одновременно.

Все говорят: «Будь женственнее». А я всегда мечтала жить на Сицилии и возглавить мафию. Айгерим Абилкадирова

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