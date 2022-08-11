Чемпионка мира по грэпплингу красиво ответила уятменам

Казахстанская спортсменка Айгерим Абилкадирова в своем Instagram решила красиво ответить всем блюстителям нравственности. Она опубликовала свежие кадры со своего отдыха в Испании, передает Zakon.kz.

Амбассадор 1xBet Айгерим Абилкадирова обладает не только навыками боевых искусств, титулами чемпионки мира по грэпплингу, чемпионки Азии по дзюдо, но и короной победительницы конкурса «Мисс Европа-2022».

Фото: Instagram/ab_aigerimm

Спортсменка и модель в своем Instagram выложила свежие фото с отдыха в Испании, чтобы ответить поборникам нравственности.

Айгерим сопроводила пост с фотографиями подписью: «Ұятмены сорри, просто слишком красивые фотографии».

Ранее девушка коротко порассуждала на тему отношений.

Фото: Instagram/ab_aigerimm

Она с юмором рассказала о женской проблеме, когда не успеваешь выйти замуж за молодого, как тут же подрастают еще моложе.

А еще Айгерим рассказала в своем Instagram, каково это быть и моделью, и спортсменкой одновременно.