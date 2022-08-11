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Более чем на треть уменьшилось количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане

Более чем на треть уменьшилось количество сделок купли-продажи жилья Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, рынок купли-продажи жилья показывает спад. В июле 2022 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 30 393 и по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 34,3%, сообщает Zakon.kz.

Причем отрицательный показатель зарегистрирован во всех регионах. Если сравнивать с июнем 2022 года, то количество сделок уменьшилось на 2%.

По регионам больше всего сделок в июле заключено в городах Алматы – 4 915 и Нур-Султан – 4 391 сделка соответственно. Меньше всего сделок проведено в Северо-Казахстанской области – 619.Бюро национальной статистики

В сравнении с предыдущим месяцем спад по количеству сделок наблюдается в большинстве регионов. Так, наибольший спад отмечен в Павлодарской (-19,2%), Алматинской (-17,0%) и Атырауской (-13,8%) областях.

Рост сделок зафиксирован только в 4-х регионах: Нур-Султан (14%), Алматы (11,5%), Западно-Казахстанская (7,5%) и Актюбинская области (4,4%).

При этом 72% сделок совершены по квартирам в многоквартирных домах, доля индивидуальных домов в продаже заняла остальные 28%.

Наибольшим спросом пользуются 2-комнатные квартиры, в июле по ним было оформлено 8,4 тыс. сделок, больше всего по ним сделки заключались в Алматы (1570), Нур-Султане (1486) и в Карагандинской области (1304).

По индивидуальным домам по сравнению с июнем 2022 года рост сделок отмечен только в Нур-Султане (+9,2%), Актюбинской (+11,3%) и Западно-Казахстанской областях (+27%).

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Лариса Черненко
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