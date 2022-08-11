Пыльные бури близ Алматы –довольно частое явление в летний сезон

На днях в пригороде Алматы, а именно близ рынка «Алтын Орда», очевидцы сняли на камеру пыльную бурю. В РГП «Казгидромет» корреспонденту Zakon.kz рассказали, как часто возникают подобные природные явления и с чем они связаны.

— В летний сезон при неустойчивости в атмосфере пыльные или песчаные бури, порывистый ветер не являются редким явлением, — заявляют метеорологи.

Пыльные или песчаные бури наблюдаются при ясной, сухой и жаркой погоде. В такой период ветер легко поднимает все, что лежит на поверхности почвы: пыль, песок, мелкие камни, листья деревьев и различный мусор. Песчаная или пыльная буря практически невозможна после дождя, потому что земля влажная и ветру достаточно сложно поднять все в воздух.

В период с 8 по 10 августа в городе Алматы, особенно на активно застраивавшихся участках города, а также на тех участках, где проводятся ремонтно-восстановительные работы, вследствие вторжения холодного воздуха с севера и прохождения атмосферных фронтов наблюдалось усиления ветра, который поднимал с поверхности земли пыль и песок, который впоследствии и вызвал формирование пыльной бури. РГП «Казгидромет»

Как отметили синоптики, в происхождении этого природного явления сыграл роль не только естественный фактор, но и влияние антропогенных воздействий, таких как ремонтные работы, строительная пыль и т.п.

Отсутствие зеленых насаждений несильно влияет на частоту и усиление пыльных бурь. Да, на территории, где есть лесополоса, она способна снизить скорость ветра, деревья способствуют накоплению влаги, уменьшают открытую пылесборную площадь.

Согласно долгосрочному прогнозу на август, неустойчивость в атмосфере на территории Алматинской области ожидается в конце второй и в первой половине третьей декады месяца. Есть вероятность грозовых явлений, порывистого ветра, вследствие которого возможно формирование пыльных или пылевых бурь. РГП «Казгидромет»