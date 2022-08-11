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Какую юридическую помощь казахстанцы смогут получить бесплатно

Какую бесплатную юридическую помощь смогут получать казахстанцы Фото: Zakon.kz
Министерство юстиции разработало изменения и дополнения в приказ от 27 сентября 2018 года «Об утверждении формы соглашения об оказании гарантированной государством юридической помощи», сообщает Zakon.kz.

В частности, говорится, что адвокаты будут оказывать гарантированную государством юридическую помощь в виде правового консультирования:

  • физическим лицам по вопросам взыскания алиментов, назначения пенсий и пособий, реабилитации, получения статуса беженца или кандаса, несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей;

  • жертвам сексуального насилия, торговли людьми, акта терроризма либо подвергшимся пыткам по вопросам обеспечения и защиты их прав и законных интересов, связанных с данным статусом или ситуацией;

  • физическим лицам по вопросам возмещения вреда, причиненного смертью кормильца;

  • физическим лицам по вопросам возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья, связанным с работой, либо причиненного уголовным правонарушением;

  • физическим лицам, являющимся участниками Великой Отечественной войны, лицам, приравненным по льготам к участникам ВОВ, а также ветеранам боевых действий на территории других государств, военнослужащим срочной службы, лицам с инвалидностью первой и второй групп, пенсионерам по возрасту по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью;

  • многодетным семьям по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью;

  • малообеспеченным лицам и семьям, имеющим среднедушевые доходы в месяц ниже черты бедности, по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью.

Предусматривается, что такая помощь оказывается адвокатом в виде защиты и представительства интересов физических лиц в судах, органах уголовного преследования, государственных органах и негосударственных организациях.

На нее могут рассчитывать:

  • лица, привлекаемые к административной ответственности;

  • истцы либо ответчики в соответствии с гражданским процессуальным и законодательством об административном судопроизводстве;

  • подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, оправданные, потерпевшие.

Гарантированная государством юридическая помощь оказывается казахстанцам за счет бюджетных средств.

Оплата за оказанную адвокатом гарантированную государством юридическую помощь и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, производится за счет бюджетных средств в размере, устанавливаемым правительством РК.

Как поясняется, изменения вносятся в рамках приведения в соответствие с законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической помощи», принятым 20 июня 2022 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 25 августа.

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