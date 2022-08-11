Женщина разбила чужой автомобиль в Семее

Фото: pixabay

В социальных сетях появилось видео, на котором женщина в порыве гнева палкой разбила чужой автомобиль в Семее. Очевидцы сообщают, что поводом послужил неприятный инцидент: водитель перепутал передачу и въехал в магазин, передает Zakon.kz.

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