Женщина разбила чужой автомобиль в Семее
Фото: pixabay
В социальных сетях появилось видео, на котором женщина в порыве гнева палкой разбила чужой автомобиль в Семее. Очевидцы сообщают, что поводом послужил неприятный инцидент: водитель перепутал передачу и въехал в магазин, передает Zakon.kz.
В полиции Семея сообщили, что по факту Затонским отделом полиции начато досудебное расследование по ст.202 ч.1 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб».
Виновные лица установлены. В отношении их проводятся необходимые следственные мероприятия по закреплению доказательств.
Иные данные досудебного расследования в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежат.
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