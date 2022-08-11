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Законодательство РК

Женщина разбила чужой автомобиль в Семее

Семей, палка, магазин Фото: pixabay
В социальных сетях появилось видео, на котором женщина в порыве гнева палкой разбила чужой автомобиль в Семее. Очевидцы сообщают, что поводом послужил неприятный инцидент: водитель перепутал передачу и въехал в магазин, передает Zakon.kz.

В полиции Семея сообщили, что по факту Затонским отделом полиции начато досудебное расследование по ст.202 ч.1 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб».

Виновные лица установлены. В отношении их проводятся необходимые следственные мероприятия по закреплению доказательств.

Иные данные досудебного расследования в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежат.

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