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В Алматы пытались провезти наркотики под видом детского питания

В Алматы пытались завезти наркотики под видом детского питания Фото: пресс-служба КГД МФ РК
По данным Комитета госдоходов МФ РК, общий вес изъятых наркотиков составил около 24 килограммов. Все нарушения найдены в международных посылках, сообщает Zakon.kz.

Злоумышленники используют все более изощренные методы поставки наркотиков. Осуществлялись попытки ввоза наркотических средств в бытовой технике, игрушках, емкостях для детского питания и других предметах.

проверка посылок на наркотики

Фото: пресс-служба КГД МФ РК

Так, в августе 2022 года на таможенном посту «Жетысу» на участке международных почтовых отправлений при проведении таможенного контроля посылки путем применения технических средств таможенного контроля Rapiscan была задержана посылка с подозрением на наркотические средства.

Посылка следовала по маршруту «Одесса – Алматы». По данным портативного анализатора TruNarc установлено, что наркотические средства в количестве 200 таблеток MDMA и 5 грамм порошка являются «экстази» и «кокаином», которые были спрятаны внутри детского питания.Комитет госдоходов МФ РК

С начала 2022 года сотрудниками таможенного поста «Жетысу» Департамента государственных доходов по г. Алматы по координации Авиационной транспортной прокуратуры пресечены попытки ввоза 23 поставок наркотических средств. Для сравнения: в прошлом году было пресечено 14 фактов ввоза в Казахстан наркотических средств.

наркотики в посылках

Фото: КГД МФ РК

наркотики в посылках

Фото: КГД МФ РК

В основном наркотические средства пытались ввозить из США, Канады и Нидерландов. При этом 69,6% задержанных наркотических средств ввозились из США.

По данным КГД, из 23 фактов задержания, выявленных за 7 месяцев, 16 фактов – ввоза марихуаны, два факта – ввоза гашиша, один факт – ввоза наркотических средств MDMA (экстази) и кокаин.

изъятые наркотики из посылок

Фото: КГД МФ РК

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