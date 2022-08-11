В Алматы пытались провезти наркотики под видом детского питания

По данным Комитета госдоходов МФ РК, общий вес изъятых наркотиков составил около 24 килограммов. Все нарушения найдены в международных посылках, сообщает Zakon.kz.

Злоумышленники используют все более изощренные методы поставки наркотиков. Осуществлялись попытки ввоза наркотических средств в бытовой технике, игрушках, емкостях для детского питания и других предметах.

Фото: пресс-служба КГД МФ РК

Так, в августе 2022 года на таможенном посту «Жетысу» на участке международных почтовых отправлений при проведении таможенного контроля посылки путем применения технических средств таможенного контроля Rapiscan была задержана посылка с подозрением на наркотические средства.

Посылка следовала по маршруту «Одесса – Алматы». По данным портативного анализатора TruNarc установлено, что наркотические средства в количестве 200 таблеток MDMA и 5 грамм порошка являются «экстази» и «кокаином», которые были спрятаны внутри детского питания. Комитет госдоходов МФ РК

С начала 2022 года сотрудниками таможенного поста «Жетысу» Департамента государственных доходов по г. Алматы по координации Авиационной транспортной прокуратуры пресечены попытки ввоза 23 поставок наркотических средств. Для сравнения: в прошлом году было пресечено 14 фактов ввоза в Казахстан наркотических средств.

Фото: КГД МФ РК

Фото: КГД МФ РК

В основном наркотические средства пытались ввозить из США, Канады и Нидерландов. При этом 69,6% задержанных наркотических средств ввозились из США.

По данным КГД, из 23 фактов задержания, выявленных за 7 месяцев, 16 фактов – ввоза марихуаны, два факта – ввоза гашиша, один факт – ввоза наркотических средств MDMA (экстази) и кокаин.