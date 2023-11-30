Наркотики в шоколаде пытался передать в колонию карагандинец

Наркотики в шоколаде пытались передать в колонию. Запрещенные сладости обнаружили в посылке у одного из осужденных в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

В посылке одного из осужденных обнаружили 10 конфет, внутри которых было найдено зеленое вещество растительного происхождения со специфическим запахом.

По словам заключенного, посылку ему отправил друг, который сам недавно освободился из тюрьмы.

"По данному факту заведено уголовное дело по статье 297 ч. 1 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", где предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет, с конфискацией имущества", – отметил начальник учреждения Игорь Бендерский.

В мае 2023 года сообщалось, что смартфоны и роутер, спрятанные в сварочный аппарат, пытались передать в колонию ЗКО.

Похожий инцидент произошел также в колонии Алматинской области, где в посылке одного из осужденных обнаружили в лепешках семь свертков с насваем, телефонами и таблетками неизвестного происхождения.