Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Наркотики в шоколаде пытался передать в колонию карагандинец

Наркотики в шоколаде пытался передать в колонию карагандинец Фото: polisia.kz
Наркотики в шоколаде пытались передать в колонию. Запрещенные сладости обнаружили в посылке у одного из осужденных в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

В посылке одного из осужденных обнаружили 10 конфет, внутри которых было найдено зеленое вещество растительного происхождения со специфическим запахом.

По словам заключенного, посылку ему отправил друг, который сам недавно освободился из тюрьмы. 

"По данному факту заведено уголовное дело по статье 297 ч. 1 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", где предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет, с конфискацией имущества", – отметил начальник учреждения Игорь Бендерский.

В мае 2023 года сообщалось, что смартфоны и роутер, спрятанные в сварочный аппарат, пытались передать в колонию ЗКО. 

Похожий инцидент произошел также в колонии Алматинской области, где в посылке одного из осужденных обнаружили в лепешках семь свертков с насваем, телефонами и таблетками неизвестного происхождения. 

Читайте также

Причины смерти курсанта выяснили в институте МВД в Актобе
Причину смерти курсанта озвучили в институте МВД в Актобе
90 беременных женщин заболели корью в Казахстане
90 беременных женщин заболели корью в Казахстане
Петицию против антиваксеров запустили в Казахстане
Петицию против антиваксеров запустили в Казахстане
Жанель Абдрахманова
Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Беглого казахстанского бизнесмена экстрадируют из Штатов
Беглого казахстанского бизнесмена экстрадируют из Штатов
село Жетыген
Новый город в Алматинской области: как сейчас выглядит село Жетыген и почему хотят изменить его статус
Зарплата до 1,5 млн тенге: акимат Алматы обратился к молодежи
Зарплата до 1,5 млн тенге: акимат Алматы обратился к молодежи
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления